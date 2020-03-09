مغني المهرجانات عمر كمال يوجه رسالة للناطق باسم الجيش الإسرائيلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد مطرب المهرجانات عمر كمال، على أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعربية، بعد إشادته بأغنية “بنت الجيران”.

عمر كمال، رد على تغريدة أفيخاي، والتي أعاد نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك” قائلًا: “مش عاوزينك تسمعنا”.

وكان أفيخاي أدرعي، قد قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “بنت الجيران… الأغنية المصرية الّتي اجتاحت المنطقة.. إبداع حسن شاكوش وعمر كمال.. إيه رأيكم بيها؟ وسمعتوها بحفل استاد القاهرة؟”.

ومن المعروف عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه دائمًا ما يستفز المشاهير العرب، بسبب تدخله بشكل مستمر في حياتهم، وحرصه على تهنئتهم بأعياد ميلادهم وغيرها من الفعاليات، كما يبدي برأيه في أحداث خاصة بالعالم العربي وهو ما يتم مقابلته بغضب كبير من قبل النجوم.

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يذكر أن عمر كمال طرح قبل أيام أغنية “عود البطل” وشاركه في غنائها حسن شاكوش، واستطاعت خلال 24 ساعة من طرحها، حققت ملايين المشاهدات عبر موقع “يوتيوب”.

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان المصري هاني شاكر، قد أصدرت قرارًا لحل أزمة مطربي المهرجانات بعد وقفهم عن الغناء وإلغاء تصاريح إقامة الحفلات لهم.

وأصدرت النقابة بيانًا أعلنت فيه تدشين شعبة جديدة تحت اسم شعبة “الأداء الشعبي” خاضعة لقوانين النقابة، جاء فيه: “لما كانت النقابة تمارس دورا تنويريا من جهة، ومسايرا لكل جديد من جهة أخرى ويرتقي بالموسيقي والغناء مع ما ‏يتناسب مع الذوق العام والقيم المجتمعية الراسخة والتي تعبر عن هوية شعبنا، قررت نقابة المهن الموسيقية واستكمالا لما بدأته في ‏إنشاء “شعبة للأداء الشعبي” وليس ما يسمى بالمهرجانات”.

يحصل أعضاء “شعبة الأداء الفني” على “ترخيص سنوي” بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكلة في النقابة مع وجوب التزام ‏عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغاني مع الأخذ في ‏الاعتبار أن عدم الالتزام بالقواعد النقابية أو الرقابية أثناء فترة التصريح يعطي النقابة حق إلغاء الترخيص وعدم منحه مرة أخرى بناء ‏علي الإقرار الموقع منه بذلك وأيضا طبقا للقانون‎