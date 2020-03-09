رانيا يوسف بالبرونزي في جلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لجلسة تصوير خاصة بإطلالتها في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والذي أقيم في معبد الأقصر، بعدسة المصور الفوتوغرافي محمود أشرف.

رانيا يوسف، اختارت لإطلالتها فستان أسود بكم واحد يكشف عن منطقة الصدر، ووضعت ماكياج ترابي قوي أظهر ملامح وجهها واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة لمناسبة الفستان، كما اعتمدت خلال الجلسة اللون البرونزي لوجهها وجسدها.

رانيا يوسف، رغم تألقها خلال المهرجانات وظهورها بلبس ملفت إلا أنها هذه المرة وقعت في فخ التكرار حيث اختارت إطلالة سبقتها إليها الفنانة دينا الشربيني.

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وشارك في حفل الافتتاح الفنانة إلهام شاهين والفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان ولبلبة وآخرون، فيما يرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرة المهرجان عزة الحسيني، والإعلامية بوسي شلبي، والفنانة زينة والفنان مصطفى شعبان واللذان تم تكريمهما في المهرجان.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف يُعرض لها حاليًا بدور العرض السينمائية فيلم “صندوق الدنيا” مع الفنان خالد الصاوي، باسم سمرة، وصلاح عبدالله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي، وإخراج عماد البهات، وتدور أحداثه حول قصص مختلفة وشرائح من المجتمع في كيفية التعامل مع الحياة في النجاح أو الفشل.

ولكن الفيلم لم يحقق نجاحًا بعد طرحه، وكشفت رانيا يوسف أسباب هذا الفشل قائلة، إن الفيلم فشل لعدة أسباب، ومنها تقليص أيام تصويره، وحذف بعض مشاهدها ومشاهد زملائها، مما أدى إلى حدوث خلل في العمل.