هل خضعت زينة لعملية تجميل؟.. الفنانة تجيب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية زينة لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صورها من خلال حسابها على موقع «أنستجرام».

زينة ظهرت في الصور وهي ترتدي ملابس كاجوال، ولكنها ظهرت بملامح مختلفة، وتوقع الجمهور من شكلها أن تكون خضعت لعملية نفخ لشفتيها.

واحدة من متابعات زينة عبرت عن عدم رضاها عن عملية التجميل التي أجرتها، ونصحتها ألا تكرر الأمر، ردت زينة، مدافعة عن نفسها، إذ كتبت: «مش عاملة حاجة والله العظيم، رفع وشي مبين كده بس حتى مكياچ مش عاملة».

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جمهور الفنانة المصرية تعاطف معها بعد دفاعها عن نفسها، وإن كان عدد منهم لم يصدق ما قالته بسبب شكل شفتيها الغريب.

يشار إلى أن زينة يعرض لها حاليا في دور العرض السينمائية فيلم “الفلوس” من بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني.

ومازالت زينة تنتظر البت في القضية التي رفعتها مؤخرا على الفنان أحمد عز للحصول منه على مصروفات لولديها التوأم زين الدين وعز الدين، وحاول محامي عز أن يطالب بنقل أولاد زينة لمدارس أقل تكلفة، ولكن المحكمة لم تقبل، وقد تقدم محامي زينة بالأوراق المطلوبة ليكشف عن الدخل السنوي للفنان أحمد عز.