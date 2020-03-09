كيندال جينر تتلقى عرضا للزواج وسط الشارع.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تفاجأت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيندال جينر، بمعجب يعرض عليها الزواج في الشارع، وجاء ذلك أثناء استقلالها سيارتها الفاخرة في شوارع هوليود الأمريكية، حيث قام المعجب بالنزول على ركبتيه وتقدم بطلب للزواج منها وسط جو رومانسي.

ومن جانبها قابلت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاماً، طلب المعجب بالرفض، وعلقت بشكل عاطفي في الفيديو الذي سرعان ما انتشر عبر منصات السوشيال ميديا، قائلة أنا لا أعرف حتى أسمك، ولكن لطيف مقابلتك، أنت لطيف للغاية.

ومن جانبها ابرزت صحيفة الديلي ميل في تقريرها، بعض البيانات عن الشخص الذي تقدم بطلب الزواج من عارضة الأزياء الشهيرة، والذي أتضح فيما بعد أنه “يوتيوبر” ويمتلك قناة عبر يوتيوب يذيع من خلالها مواقفه اليومية.

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وكانت الجريدة البريطانية، قد نقلت رد جينر على اليوتيوبر بعد إعطائها فرصة مرة آخري في التفكير بطلب الزواج في حين وصوله لمليون مشترك عبر قناته، وردت عارضة الأزياء العالمية قائلة : لا تهمني وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان يتعلق الأمري بالمشاعر وشريك الحياة، مضيفه أحتاج إلى الروح.

وبعد التفاعل الكبير على السوشيال ميديا، صرحت جينر لبعض وسائل الأعلام أن اليوتيوبر الذي تقدم بطلب للزواج منها تواصل معها قبل ذلك، وطلب منها بعض من صورها بشكل غير رسمي، وهو الأمر الذي أغضبها بشدة.

وسرعان ما تخطت كيندال جينر التي تمتلك أكثر من 142 مليون متابع عبر حسابها بانستجرام، تلك الواقعة وحرصت على مشاركة جمهورها بالكثير من الصور الجديد مع شقيقتها الكبرى كيم كاردشيان أثناء عطلتهم العائلية سوياً يوم السبت 7 مارس.