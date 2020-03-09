دلائل تشير إلى انفصال أنغام وزوجها المُلحن الشاب.. إلغاء متابعة ورسالة تودد الزوج لزوجته الأولى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه أحمد إبراهيم، زوج المطربة أنغام، تحية خاصة لزوجته الأولى وأم أولاده ياسمين عيسى، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

زوج انغام كتب لأم أولاده: «في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول اللي بيتقوا الله بجد مراتي وام ولادي».

في الوقت نفسه قامت أنغام بإلغاء متابعة زوجها أحمد إبراهيم على انستجرام، وهو الأمر نفسه الذي قام به الملحن الشاب.

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هذه التحية تسببت في ظهور أقاويل عدة عن انفصال إبراهيم عن أنغام، وخاصة بعدما قام بإلغاء متابعتها على مواقع التواصل، فكتب معلقا: «أحب أوضح، انفصلت عن أم أولادي في إبريل ٢٠١٩ احتراما لرغبتها ثم رجعتها غيابي لذمتي من مايو 2019، حفاظا على استقرار اولادي، ومستحيل استغنى عنهم مهما تعرضت لضغط حتى لو كلفني الأمر البعد».

إبراهيم أضاف: «وتابع: “حتى لو اتخلعت من أي طرف يخيرني بينه وبين أولادي، هختار راحة أولادي مع حبي للطرف ده اللي مازال هو الآخر (على ذمتي)، واقسم بالله لم يحدث أي انفصال (حتى الآن) محدش عارف بكرا جايب ايه.. كل ده عشان بوست تحية لأم أولادي نزلته في يوم المرأة العالمي».

وكان أحمد إبراهيم انفصل رسميا عن زوجته الأولى ياسمين عيسى بعد زواج استمر لمدة 10 سنوات، أنجبا خلالهما طفلين، وأعلنا ذلك بعد انتشار خبر زواجه من الفنانة أنغام في يوم الإثنين 18 فبراير 2019، وهو ما كان بمثابة المفاجأة لجمهورها.

يذكر أن آخر ظهور علني لأحمد إبراهيم مع أنغام كان في فبراير 2020 أثناء إحياء حفلها في مهرجان فبراير الكويت.