ماجد المهندس يطرح «شهد الحروف».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق المطرب والنجم العراقي ماجد المهندس أحدث كليباته الغنائية، والتي تحمل عنوان ” شهد الحروف”، وهي أغنية من كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، ومن إخراج سعيد الماروق.

ويتضمن الألبوم 10 اغانى متنوعة من ضمنهم أربع أغانى من ألحان الموسيقار طلال، وإشراف خالد أبو منذر، في تعاون شعاره الطرب والأصالة على أن تطرح أول 4 أغنيات خلال الأيام القليلة القادمة ويتبعها باقي الأغاني حسب خطة طرح أعدتها الشركة المنتجة للترويج للألبوم.

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والأغنيات الأربعة هى “شهد الحروف” من كلمات بدر بن عبد المحسن ، “ياللي أحبك موت” كلمات فهد بن خالد، “جفن الليل” كلمات بدربن عبدالمحسن ” لحظة هواي” كلمات دايم السيف.

ومن جانبه أكد ماجد المهندس، في تصريحات صحفية عن امتنانه بالتعاون الأول مع الموسيقار طلال وتقديم 4 اغنيات من ألحانه، واصفاً التجربة بالرائعة، مشيراً إلى أنه وقع في غرام الأغنية منذ اللحظة الأولى لسماع كلماتها وألحانها، من خلال سعيه الدائم لتقديم فن غنائي يناسب ذوق الجمهور، وأنه متفائل بالعمل الذي يحمل الطابع الطربي والقيمة الفنية المتميزة .