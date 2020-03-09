متابعة بتجـــــــــرد: يشارك الأمير هاري وزوجته ميغان في آخر التزام لهما مع العائلة الملكية البريطانية خلال قداس بمناسبة يوم الكومنولث، قبل أن يباشرا حياتهما الجديدة في كندا.
وستلقي الملكة إليزابيث في كاتدرائية ويستمنستر كلمة تتمحور حول البيئة، وتحث خلالها دول الكومنولث الـ45 على الازدهار مع حماية العالم.
وستكون هذه المشاركة هي الأخيرة للأمير هاري وزوجته في مناسبة عامة، قبل أن يتخليا عن دورهما ضمن العائلة الملكية بالكامل في نهاية مارس الجاري، ليباشرا حياة جديدة مستقلة مادياً في كندا.
وكان الأمير هاري وزوجته أحدثا صدمة هزت العائلة الملكية مع إعلانهما في يناير الماضي أنهما يريدان التحرر من قيود الحياة ضمن العائلة الملكية.
واشتكيا من تدخلات الصحافة، وهي قضية أزعجت الأمير هاري الذي شكلت مطاردة المصورين لوالدته الأميرة ديانا حتى وفاتها في حادث سير بباريس عام 1997، عقدة.
وأثار قرارهما غضباً وذهولاً في صفوف محبي العائلة الملكية في بريطانيا، إلا أن هاري وميغان استقبلا بحرارة خلال الالتزامات الرسمية التي قاما بها في الأيام الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر في آخر التزام ملكي لهما.. هاري وميغان إلى جانب الملكة للمرة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.