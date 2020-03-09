تعليق فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

متابعة بتجـــــــــرد: أكد مصدر مطلع أن إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية أعلنت تعليقاً مؤقتاً لفعاليات المهرجان، وذلك لحين انتهاء السلطات الصحية من فحص طبي لكشف فيروس كورونا لضيوف المهرجان.

وقال المصدر إن الأنشطة ستتوقف حتى انتهاء عملية الكشف الطبي على المشاركين في المهرجان، على أن تستأنف مجدداً في وقت لاحق بعد الانتهاء من الفحص.

وأوضح أن التعليق يشمل بصورة مبدئية العروض والندوات التي كان مقرراً أن تقام صباح اليوم.

وبحسب مصادر مطلعة في محافظة الأقصر المصرية، فإن لجاناً طبية بدأت في الكشف الطبي على كافة نزلاء الفنادق والبواخر السياحية في المدينة للاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا، وأرجعت المصادر القرار إلى الحرص على سلامة المواطنين والضيوف، وفي إطار التدابير المشددة والدقيقة التي تتبعها مصر للوقاية من فيروس كورونا.