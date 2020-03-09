“كيرة والجن” خارج العرض في 2020

متابعة بتجـــــــــرد: في سرية تامة، قررت الجهة المنتجة لفيلم “كيرة والجن” للمخرج المصري مروان حامد وبطولة النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز، عدم عرضه في سباق عيد الأضحى المقبل، على أن يُعرض في أحد موسمي العيد العام المقبل.

وكشف مصدر من داخل الفيلم عن سبب هذا القرار، مشيراً إلى أن المخرج مروان حامد صوّر 30% من أحداث العمل، ولكنه قرر إيقاف التصوير لانشغال عز بتصوير مسلسله الرمضاني “هجمة مرتدة”، إضافة إلى عرضه مسرحية “علاء الدين” بشكل أسبوعي على مسرح “كايرو شو” في القاهرة، ولذلك أَرجأ استئناف التصوير إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.

وتابع: “لن يتمكن حامد من إنجاز الفيلم لعرضه في موسم عيد الأضحى، ومن هذا المنطلق تقرر خروجه من سباق العيد الكبير لعرضه العام المقبل”.

ويشارك في بطولة “كيرة والجن” روبي، سيد رجب، أحمد مالك، وهدى المفتي، وهو من سيناريو وحوار أحمد مراد .