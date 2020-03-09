كاميلا كابيلو: تعبت من الحب

متابعة بتجـــــــــرد: اعترفت المطربة الأمريكية كاميلا كابيلو أن ارتباطها بالمطرب شوان مينديز قد أرهقها، قائلة إنها تعبت من الحب وتريد أن تستريح بعيداً عن ملاحقة الباباراتزي ومروجي الشائعات على سوشيال ميديا.

وأوضحت صاحبة أغنية “هافانا” أنها تريد المزيد من التعاون الفني مع مينديز (البالغ 21 عاماً) بعد نجاح أغنيتهما المشتركة “سنيوريتا”، ولكن الوقت ما زال مبكراً، مضيفة: “ما زلنا في العشرينات من العمر”.

وأضافت كابيلو (البالغة 23 عاماً) أنها تشعر بأنها مشغولة للغاية، لذلك تحاول أن تصبح أهدأ وتضفي ذلك على علاقتها مع مينديز.

وكانت كابيلو قد أعلنت حبها لمينديز في يوليو من العام الماضي، بعد أن ظلا لسنوات مجرد أصدقاء بعد شهر واحد فقط من قطع علاقتها مع خطيبها السابق كاثيو هوسي.

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من جانب آخر، تواصل كاميلا تصوير مشاهدها في فيلم “سندريلا” وهو نسخة عصرية من الحكاية الأسطورية الشهيرة، ويخرج الفيلم الذي يدور في إطار رومانسي استعراضي المخرج كي كانون، ويشاركها البطولة بيلي بورتر، إيدينا منزل، بيرس بروسنان، وميني درايفر.

ولدت كابيلو في هافانا بكوبا لأب من أصل مكسيكي، وتنقلت مع أسرتها عدة مرات بين مدينتي مكسيكو سيتي وهافانا، قبل أن تستقر في فلوريدا الأمريكية مع أمها لفترة قبل أن يتمكن والدها من استخراج تأشيرة للولايات المتحدة.

وكانت قد أصدرت أغنيتها الأولى بعنوان “صرخة في النادي” في مايو عام 2017، وطرحت ألبومها الغنائي الأول “كاميلا” عام 2018.