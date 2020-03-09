ممثل “زومبي” يعض صديقته

متابعة بتجــــــــرد: لم يستطع ممثل التخلص من تقمصه لدور زومبي في سلسلة رعب ودارما تلفزيونية، حيث هاجم صديقته بالاعتداء والعض في أماكن متفرقة من جسدها.

وكشفت بيفرلي جاكسون، وهي بريطانية تقيم بمدينة مانشستر، أنها ترتبط بعلاقة حب مع مايكل موندي، الذي لعب دور شخصية زومبي في سلسلة The Walking Dead أو الموتى السائرون، بعد ما قابلته قبل 8 سنوات خلال حفل سينمائي في بريطانيا، قبل أن يعتدي عليها بعنف في ألمانيا.

وقالت بيفرلي لصحيفة “ذا صن” البريطانية “لقد ضربني حول وجهي، وعضني في اليدين والذراع والظهر، ثم ركلني وطردني من الغرفة”.

وأضافت أن الممثل الأمريكي تلقى حكماً بالسجن لمدة قصيرة مع أمر بعدم الاقتراب منها، لكنها تخشى من عدم توقفه عن محاولة العودة إليها، وقالت «أخشى أنه لن يتوقف قبل أن يراني ميتة».

وظهر موندي (52 عاماً) في دور شخصية زومبي في 3 مواسم من سلسلة الرعب التلفزيونية الأمريكية، لكن بعد الاستغناء عنه بات يعيش بلا مأوى في ظروف سيئة.