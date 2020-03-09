بعد إصابة أحد الموظّفين بفيروس كورونا.. ناسا تطلب من الجميع العمل من المنزل

متابعة بتجــــــــرد: أكّد مركز أبحاث أميس التابع لناسا في كاليفورنيا مساء أمس الأحد أنّه سيطلب من موظفيه العمل من المنزل حتّى إشعارٍ آخر في خطوة لاحتواء فيروس كورونا السريع الإنتشار.

وفي التفاصيل، فقد أصيب أحد الموظفين بهذا الفيروس بعد أن أتت نتيجة الإختبار إيجابية ما دفع الوكالة لاتخاذ هذا القرار. ومن جهتها، قالت الوكالة في بيان لها: “إنّ الفيروس لم يتفشّ في الوكالة لكن يتعيّن علينا الحذر والعمل من المنزل حتّى إشعارٍ آخر”.

وأضافت:” سيتم توفير إرشادات إضافية لتزويد الموظفين بمعدّات العمل اللازمة من المنزل أو من المختبرات والمرافق الأخرى الّتي تتطلّب معدّات تقنية مماثلة”.

ويُعتبر المرفق الموجود في موفيت فيلد في كاليفورنيا أحد أبرز المراكز من ضمن العشرة مراكز التابعة لناسا الّتي تقوم بإجراء الأبحاث في مجال الطيران وتكنولوجيا الاستكشاف والعلوم.

وقد ارتفع عدد الأشخاص المصابين بهذا الفيروس إلى 114 في كاليفورنيا ومن بينهم راكبان على متن السفينة السياحية Grand Princess.