صورة تبعث الأمل هزّت مواقع التواصل.. مريض كورونا وطبيب يشاهدان غروب السمش

متابعة بتجـــــــــرد: إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكلٍ واسعٍ صورة مؤثّرة تجمع طبيباً مرتدياً الزي الواقي ومريضاً مستلقياً على فراشه يعاني من فيروس كورونا وهما يشيران بإصبعيهما إلى الشمس لحظة الغروب.

وفي التّفاصيل، قال الطبيب الظاهر في الصورة في أحد مستشفيات ولاية ووهان إنّه كان برفقة مريض كان يتوجّه لإجراء تصوير مقطعي له في مبنى آخر. وعند العودة إلى القسم الذي يرقد فيه، لفته مشهد أشعة الشمس عند الغروب فطلب من الطبيب التوقّف لبعض الوقت.

وقد استغل المتطوع غان جون تشاو، الّذي كان برفقة الطبيب، الفرصة لالتقاط الصورة الّتي لاقت رواجاً على مواقع التواصل الإجتماعي حيث تفاعل عدد كبير من الناس وعبّروا عن الأمل الّذي تبعثه هذه الصورة في ظلّ الآلام والمخاوف الكثيرة الّتي يسبّبها هذا الفيروس القاتل في العالم.