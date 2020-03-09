سيلينا غوميز تتحدث عن قبلتها الأولى.. “أسوأ يوم في حياتي”

متابعة بتجــــــــرد: كشفت النجمة الأميركية “سيلينا غوميز” خلال مقابلة لها مع مقدمة البرامج والمغنية الأميركية “كيلي كلاركسون” عن النجم الذي كانت معجبة به في طفولتها وعن قبلتها الأولى.

وظهر سياق القصّة هذه بعد أن عادت غوميز إلى البيت الّذي ترعرعت فيه في طفولتها في تكساس. وبعد مرور كل هذا الوقت، كانت عائلة جديدة تعيش فيه، حيث رحّب المقيمون بها وقاموا معها في جولةٍ بأرجاء المنزل وأطلعوها على بقعة في الحائط حيث كتبت أنّها كانت معجبة بكول سبراوس الّذي كان يلعب دور البطولة في مسلسل ديزني The Suite Life of Zack & Cody إلى جانب شقيقه التوأم ديلان سبروس.

وأخبرت سيلينا كلاركسون أنّها حصلت على دور ضيفة شرف في حلقة من هذا المسلسل قائلةً:” لقد كنت مهووسة بهذا العرض واعتقدتُ أنني وكول سنكون معاً فيه، لكنني حصلتُ على قبلة من أخيه ديلان سبراوس!”.

وأضافت:” كانت هذه قبلتي الأولى أمام الكاميرا! وكان هذا اليوم من أسوأ أيّام حياتي!”.