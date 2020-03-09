كيندال جينر تتلقى عرضاً للزواج في وسط الشارع.. إليكم رد فعلها!

متابعة بتجــــــــرد: تلقت عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر عرضاً للزواج في وسط الشارع من أحد معجبيها.
وفي التفاصيل، تفاجأت كيندل جينر بمعجب ركع على ركبتيه وتقدم بطلب للزواج منها في وسط أحد شوارع هوليوود أثناء استقلالها سيارتها.
ورفضت كيندال جينر عرض الشاب بشكل لطيف وقالت له: “يا الهي! أنت لطيف للغاية ولكننا لا نعرف بعضنا البعض”.
وسألها الشاب إذا كانت لتقبل إذا حصل على مليون مشترك عبر صفحته على موقع يوتيوب ولكن قالت له كيندال جينر: “لا تهمني وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان يتعلق الأمر بالمشاعر وشريك الحياة”.
وأضافت أنها تحتاج إلى “روح” قبل أن تكمل سيرها.
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