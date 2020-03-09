خاص-هل تعتزل نادين ن. نجيم التمثيل؟

في آذار/مارس 2019 حلّت النجمة نادين نسيب نجيم، ضيفة ضمن حلقة خاصة من برنامج “مع حمد شو”، عُرضت على قناة “الراي”، كشفت حينها نادين انها تبلغ من العمر 34 عامًا وأنها بانتظار الوصول الى سن الأربعين حتى توقف التمثيل. واشارت أن بعد عشر سنوات تريد ان ترتاح وتكون الى جانب عائلتها، خاصة أنها تخطط للدخول في مشروع خاص بها.

ويبدو ان فكرة الاعتزال تراود نادين نجيم بقوة واصبحت قريبة جداً خاصة بعدما عادت وكررت هذه الفكرة مرة جديدة خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج “دبي كروز”.

أشارت نادين خلال الحلقة أنها تُردد يومياً فكرة أن تترك المهنة لسبب واحد أنها تريد ان تقضي أكبر وقت ممكن مع ولديها حيث تشعر بسعادة كبيرة وسلام معهما ولتبتعد عن الطاقة السلبيّة. وتابعت ان فكرة الاعتزال تراودها بشكل كبير واقتربت لدرجة أنه “يمكن 90٪ ما كون موجودة السنة الجاية” وذلك بسبب حاجتها الى طفليها في هذا العمر وهما بحاجة اليها وعندما تكون معهما تشعر براحة وسلام وحب وسعادة.

لا بد من الإشارة الى ان هناك من يتربص بنادين نجيم في كل كلمة تقولها او فيديو تنشره بالاضافة الى تلفيق الأخبار الكاذبة عن لسانها، حيث أن كمية الحقد والكراهية والطاقة السلبيّة المنتشرة على مواقع التواصل أصبحت لا تطاق، فهل ضريبة النجاح التي تدفعها نادين ستجعلها تتخذ القرار النهائي باعتزال التمثيل نهائياً قريباً؟