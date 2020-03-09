مشادة كلامية بين ميريهان حسين ومتابع بسبب تعليق

متابعة بتجــــــــرد: احتفل أمس (الأحد) الموافق الثامن من آذار (مارس) العديد من النجوم باليوم العالمي للمرأة والذي يوافق نفس التاريخ من كل عام، وذلك على حساباتهم بمواقع التواصل المختلفة.

وقررت الفنانة ميريهان حسين الاحتفال بهذه المناسبة بالاستشهاد بسورة من القرآن الكريم.، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”، صورة خاصة بها لتحتفل باليوم العالمي للمرأة، وكتبت معلقة عليها: “كفاية إن في ‏سورة من القرآن الكريم اسمها سورة النساء، كل سنة وكل النساء بألف خير”.‏

وفوجئت ميرهان ببعض التعليقات المهاجمة لها بسبب تحدثها عن سورة النساء، ودخلت في جدال معهم حيث وجه لها أحد ‏المتابعين سؤالاً: “أنتي عمرك مسكتي مصحف يا حب؟” لترد قائلة: “وأنت مالك؟”.‏

كما قال لها آخر: “والنبي متخليش الناس تكرهك ومتخبطيش في أي حاجة خليكي في تمثيلك”، لترد عليه ميرهان قائلة: “أنا أقول اللي ‏أنا عايزاه وأنت هنا في صفحتي عاجبك أهلاً وسهلاً مش عاجبك اعمل أنفولو”.‏

يذكر أن ميرهان حسين تشارك في بطولة مسلسل “ختم النمر” الذي يذاع حالياً ويقوم ببطولته أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، نسرين طافش، تامر شلتوت، ‏عفاف شعيب.