نجل عادل إمام يثير الجدل بتعليقه عن “كورونا”

متابعة بتجــــــــرد: جاء إعلان وزارة الصحة المصرية باكتشاف 12 حالة إصابة بفروس كورونا مقلقاً للعديد من الفنانين الذين علقوا على تلك الحادثة بصور ومنشورات توضح حالة القلق التيث انتابتهم.

المخرج رامي إمام، خالف كل زملائه وعلق على ظهور فيروس كورونا في مصر وإصابة 12 مواطناً بالعدوى على باخرة نيلية قادمة من أسوان إلى الأقصر، من خلال فيديو قصير على حالته الخاصة بـ”إنستغرام”، قائلاً: “والله يا جماعة مش عارف أقول إيه بس الحمد لله على كل حال.. واحنا مش هيأثر فينا أي حاجة كده بالصلاة على النبي، وده إحساسي الشخصي إننا مش هيأثر فينا حاجة وخلوها على الله”.

يذكر أن رامي إمام انتهى من تصوير مسلسل “فلانتينو الذي يقوم والده الفنان الكبير عادل إمام ببطولته والذي من المقرر عرضه في رمضان القادم، وانتهى رامي من عمليات المونتاج والميكساج ليصبح مسلسل “فلانتينو” أول مسلسل جاهز للعرض في رمضان.