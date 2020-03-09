حقيقة إصابة هنا شيحة بمرض خطير

متابعة بتجــــــــــرد: عبرت الفنانة هنا شيحة عن غضبها الشديد من الشائعات التي انتشرت موخرًا وزعمت اصابتها بمرض خطير تتكتم على تفاصيله .

ورفضت هنا شيحة الحديث عن تفاصيل حالتها الصحية، لكنها قالت في تصريحات صحافية :” لا أعاني من أي أمراض خطيرة وأمارس حياتي بشكل طبيعي واقول لمروجي هذه الشائعات توقفوا عن نشر هذه الشائعات لأنها كذب”.

وكانت هنا إعتذرت مؤخراً عن عدم المشاركة في بطولة مسلسل “لعبة النسيان” بسبب مرضها، وأوضحت أن حالتها الصحية تستلزم الراحة وأنها لا تريد ان تضع صناع العمل في مأزق .

يشارك في بطولة مسلسل “لعبة النسيان” دينا الشربيني واحمد فهمي وإنجي المقدم.