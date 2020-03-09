الأمير هاري وميغان ماركل يخطفان الأنظار في آخر جولة ملكية

متابعة بتجـــــــــرد: خطف الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الأنظار خلال حضورهما لمهرجان “ماونت باتن” للموسيقى، والذي يحتفل بالذكرى الخامسة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية، وبالذكرى الثمانين لتأسيس قوات الكوماندوز البريطانية، والمقرر عقده لمدة يومين، حيث ظهرا بإطلالتين متطابقتين باللون الأحمر.

وتداولت الصحف البريطانية صوراً للثنائي الأشهر في العالم خلال تواجدهما في لندن من أجل إنهاء جولتهما الأخيرة كعضوين ملكيين، وسيبدأ تنفيذ قرارهما بالتنحي عن جميع الواجبات الملكية مع بداية فصل الربيع.

وكانت إطلالتا ميغان والأمير هاري بنفس اللون وبملابس أنيقة وفخمة محط اهتمام الجميع، حيث ارتدت ميغان فستانا باللون الأحمر من مجموعة أزياء Safiyaa، وتبلغ قيمته نحو 1600 دولار، ونسقت معه حقيبة حمراء صغيرة من ماركة “مانولو بلانيك”، تتعدى قيمتها الـ 1600 دولار أيضاً، وحذاء أكوازورا باللون الأحمر، وأقراط من “سيمون روشا”.

في حين، إختار الأمير هاري بدلة رسمية ذات طابع ملكي باللون الأحمر لتتناسب مع صفته القبطان العام لمشاة البحرية الملكية، بالإضافة لتعليق مداليتين تم منحهما له في أفغانستان.

يذكر أن عائدات هذا المهرجان ستذهب إلى جمعية المارينز الملكية الخيرية ومؤسسة كليك سارجنت الخيرية لمكافحة السرطان.