محامي حسام حبيب يكشف تطورات أزمته وتفاصيل سجنه

متابعة بتجــــــــــرد: بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت بسبب قرار سجنه سنة كاملة وتغريمه بدفع مبلغ من المال تحدث محامي حسام حبيب تفاصيل ما حصل بين الأخير والاستاذ ياسر خليل، مدير أعمال زوجته شيرين عبد الوهاب.

ولفت في لقاء ببرنامج theinsider بالعربي الى أن “شيرين في معرض كتابة اقرارها الضريبي كانت تحاول ان تضع المبالغ التي صرفتها لمدير أعمالها خلال تلك الفترة لكه لم يكن يمضي على ايصالات، فطلب زوجها حسام حبيب منه ان يحل هذا الأمر، وبعدها طلب ياسر منه أن يلتقيا وتوجه بالفعل الى المكا وأحس بأنه الوضع ليس طبيعي فاحتك به خليل وكسر له عظمة في أنفه ولديه تقرير طبي بذلك”.

ولكن تفاجأ بعد ذلك بشكوى ضده واختلق خليل حادثة غريبة بأنه تهجم عليه بمنزله وكان معه سلاح وألحق به إصابات والتقرير الطبي أظهر وجود كدمة في بطنه ومن هنا ظهر السيناريو السيء الذي تم تنفيذه للايقاع بزوج شيرين.

وأضاف أن الحكم الصادر ضده تم الغاؤه، وإن هنالك جلسة محكمة يوم 9 نيسان (ابريل)، سوف يقومون بتقديم دفاعهم فيها، والتأكيد على تفاصيل الواقعة.

وتابع: “النيابة العامة استبعدت تماما فكرة الشروع في القتل واستبعدت استخدام السلاح واثارة الذعر لأنها أقوال مرسلة ليس عليها أي دليل”.