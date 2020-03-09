آسر ياسين يعلن استقباله مولوده الثالث بهذه الطريقة

متابعة بتجـــــــــــرد: بطريقة مبتكرة وطريفة في الوقت نفسه أعلن الفنان آسر ياسين عن استقباله مولوده الثالث من زوجته كنزي عبد الله.

ونشر آسر على حسابه الخاص بـ”إنستغرام، صورة جمعته بزوجته التي بدت عليها علامات الحمل بشك واضح، وهما يرتديان نفس التيشيرت حيث رسم عليه ثلاثة أبناء وكتب عليه بالغة الإنجليزية “ثلاثة أقمار” وأعلن من خلالها عن خط ملابس للأطفال جديد من إنتاج زوجته ووالدتها.

يذكر أن آسر شارك مؤخرا في مسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة” إلى جانب الفنانة منة شلبي، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون‎.‎

وبدأ آسر في التجهيز والتحضير لفيلم “الشايب” والمقرر أن يبدأ في تصويره بعد عيد الفطر القادم، حيث يعد تمهيداً للجزء الثالث من سلسلة “أولاد رزق”، والتي يلعب بطولتها أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي، حيث ظهر آسر كضيف شرف في الجزء الثاني بشخصية الشايب.

ولم يستقر مخرج العمل طارق العريان على باقي أبطال الفيلم والذين من سوف يكونون في الغالب من أبطال الجزءين الأول والثاني من “ولاد رزق”.