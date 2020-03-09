يسرا تعترف: بكيت أربع ساعات متواصلة

حلّت الفنانة يسرا ضيفة على برنامج B My Guest للإعلامي بلال العربي، على قنوات روتانا وlbc ، والذي بدأ اللقاء بتهنئة الفنانة على التكريم الذي حصلت عليه من فرنسا مؤخرًا.

وقالت يسرا: “أن أجمل ما حدث في التكريم، هو اللقاء الذي جمع بيني وبين أصدقائي، في رحلة جميلة جداً، وكانوا معي طوال الوقت، فنحن قليلاً ما نرى بعضنا في مصر، بسبب كثر الانشغالات. وبالرغم من ندرة لقاءاتنا بالقاهرة، إلا أننا سند لبعض، ونساعد بعضنا البعض للخروج من الأزمات التي يمر بها أحدنا”.

وأوضحت الفنانة خلال اللقاء، الذي يعرض كل خميس على شاشة “LBC” في التاسعة مساء بتوقيت المملكة ويعاد الجمعة على شاشة روتانا موسيقى في السادسة والنصف مساء، أن ما يثار حول العلاقة التي تربط الفنانين ببعضهم داخل الوسط الفني غير صحيح، قائلة: “إن ما يجمعهم هو الحب والصداقة، وما يتخلل هذه العلاقات من غيرة، إنما تكون غيرة إيجابية، ووتحول إلى حافز لتحقيق النجاح”.

وفي السياق عرض البرنامج لقاءات مع عدد من الفنانين، الذين أبدوا رأيهم بالفنانة يسرا، من بينهم الفنانة إلهام شاهين التي عبّرت عن حبها الكبير ليسرا ومدى قدم العلاقة بينهما. فيما رأى المخرج خالد جلال أن الفنانة نموذج للطيبة والتسامح الذي يبدو واضحاً على وجهها بشكل دائم.

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ولفتت يسرا إلى أنها من الشخصيات قليلة الغضب، ولكن إذا وصلت إلى تلك المرحلة تتحول إلى شخص آخر ويحدث “زلزال”، ويكون أحدهم في هذه الحالة قد تجاوز الحدود المسموح بها. فيما تعتبر يسرا من الشخصيات التي تحاسب نفسها على كافة المستويات، سواء على المستوى الشخصي أو في العمل.

وكشفت الفنانة عن المعالجة النفسية التي تلقتها في الولايات المتحدة، وكيف كان لها أثر كبير في تخلصها من الضغوطات التي مرت بها. وأضافت: ““عندما ذهبت، جلست أبكي أربع ساعات متواصلة وأنا أتكلم مع المعالجة. وفي نهاية الجلسة، كان رأي المعالجة أنني شخصية قوية واستطيع تجاوز كل الأزمات التي سأمر بها. وقد ذهبت لأطباء نفسيين عندما مثلت دوري في مسلسل “فوق مستوى الشبهات” إذ كانت شخصيتي في المسلسل معقدة”.

وعند سؤال يسرا عن العمر وكيف تتعامل معه، أجابت: “لا شيء ولا أشعر به أبداً، وأنا سعيدة بعمري، وفخورة بحياتي”.

أما عن تألقها في فرنسا، فأشارت إلى أن من صمم لها الفستان الذي ظهرت به، هو مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب الذي وصفته بأنه إنسان رائع طيب ومتواضع.

وذكرت الفنانة أن آخر أعمالها سيكون عمل مختلف في رمضان القادم، وهو مسلسل درامي من إخراج سامح عبد العزيز، ويشاركها البطولة حلا شيحة وبيومي فؤاد وهنادي مهنا.