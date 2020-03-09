زوجة الراحل فريد شوقي في ظهور نادر.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في ظهور نادر لها، أطلت "سهير" زوجة الفنان المصري الراحل فريد شوقي، الملقب بـ"وحش الشاشة" في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية لاستلام درع تكريمية من المهرجان بمناسبة الاحتفال بمئويته، وسط حفاوة وترحاب كبيرين بها.

وصعدت "سهير" برفقة ابنتها الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي لاستلام درع التكريم من رئيس المهرجان، وبدت عليها علامات كبر السن خلال وقوفها على المسرح برفقة الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان.

وحضرت سهير أيضا حفل افتتاح المهرجان لمعرض بعنوان "الملك فريد شوقي"، بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة إلهام شاهين، والفنانة لبلبة، ورانيا فريد شوقي وزوجها تامر الصراف، والمنتج محمد العدل، وحرصت على المشاركة مع النجمات وتفاعلت معهم.

ويعد هذا الظهور هو الأول لزوجة فريد شوقي بعد فترة انقطاع استمرت قرابة 6 سنوات، كان آخرها الظهور في برنامج "بوضوح" على قناة الحياة ووقتها تحدثت عن اللحظات الأخيرة في حياة وحش الشاشة.

وارتدت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي وشاحا طبع عليه صور والدها وكاميرا تصوير أفلام السينما قديما، وكل مفردات السينما؛ ما جعلها تخطف أنظار الحضور، وهو من تصميم وفكرة مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري.

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ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، انطلقت فعالياته في مصر بدءا من الـ 6 من مارس الجاري ويستمر حتى الـ 12 من الشهر نفسه، وذلك بتنظيم من مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، وبدعم من وزارة الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالتعاون مع محافظة الأقصر.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم الفن منهم محمود حميدة برفقة كريمته وحفيده، وعمرو عبدالجليل، ورانيا يوسف، وزينة ومصطفى شعبان، وخالد جلال، ولبلبة، وسلوى محمد على، وسيد رجب، وإلهام شاهين، ورانيا فريد شوقي وزوجها وعدد من أفراد أسرتها، وعدد من النجوم الأفارقة والعرب.

وأهدت إدارة مهرجان الأقصر الدورة الحالية إلى أسم الفنان فريد شوقي الذي يتم تكريمه إلى جانب أسماء المبدعين؛ الممثل المالي ستيجي كوياتي، والفنانة المصرية القديرة عقيلة راتب، بحضور حفيدتها جيهان جلال، والمخرج المصري أسامة فوزي، بحضور شقيقته عفاف جرجس فوزي، والمنتج التونسي أحمد بهاء الدين عطية.