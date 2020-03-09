رئيس "الأقصر للسينما الأفريقية" يكشف مصير المهرجان بعد اكتشاف حالات كورونا

كشف سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته التاسعة، مصير المهرجان بعد الإعلان عن إصابة 12 شخصًا بفيروس كورونا المستجد.

وقال فؤاد،، إن فعاليات المهرجان مستمرة، وخطته ستسري كما كان مخطط لها من البداية، ولا يوجد أية تضرر من “كورونا”، وما تم تداوله عن إلغاء المهرجان غير صحيح.

ويذهب حاليًا النجوم والحاضرين إلى معبد الأقصر، حيث يقام حفل الافتتاح، كما أنهم سيقومون برحلة نيلية قبل الذهاب إلى مقر الحفل.

وخلال الدورة التاسعة من المهرجان، سيتم تكريم عدد من نجوم الفن منهم زينة ومصطفي شعبان وعمرو عبد الجليل، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم العالميين منهم كما يتم تكريم عدد آخر، منهم النجم العالمي جيمي جون لوي، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونة نداي.

Advertisements

قد يهمك ايضاًً:

محمود الشرقاوي يعلن عن رغبته في العمل مع مصطفي شعبان

فعاليات سينمائية للمرة الأولى في مهرجان "جرش" بحضور النجمين مصطفى شعبان وطارق لطفي