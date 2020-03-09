كنزي ابنة عمرو دياب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي برقصتها

نشرت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب مقطع فيديو جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام تبرز فيه موهبتها في الرقص.

وتلقت كنزي عديدا من التعليقات الإيجابية على الفيديو الذي يظهر موهبتها الكبيرة في الرقص حيث قال البعض موهبتها كبيرة وعائلة عمرو دياب متعددة المواهب.

وكانت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب قد نشرت صورا مع صديقتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

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ولاقت كنزي العديد من التعليقات الإيجابية ولعل من أبرزها "ايه الجمال ده كله انتى وصحبتك" وعلق آخر قائلا "بنت الوز عوام".

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