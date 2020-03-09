حاتم العراقي يؤجل حفله في أربيل بسبب "كورونا"

أعلن الفنان حاتم العراقي عن تأجيله حفله المقبل بمدينة أربيل بالعراق، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا. ونشر العراقي على صفحته بإنستغرام صورة من بوستر الحفل الذى كان مقرر إقامته يوم الخميس الموافق 19 مارس الجاري، وكتب عليه معلقا: "جمهوري الغالي والحبيب تم تأجيل حفل أربيل إلى وقت ثاني، ربنا يحفظكم جميعًا".

يشار إلى أن مواطنين بالعراق توفيا مؤخرا جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت وزارة الصحة العراقية أمس الأربعاء تسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظتي ديالى والنجف ليرتفع العدد الإجمالي إلى 34 حالة مؤكدة. قد يهمك ايضاً: Advertisements حاتم العراقي يطرح كليب "يطق اصبع" في القنوات الفضائية الخليجية والعربية حاتم العراقي يستعد للمشارك في حفلة غنائية في القاهرة

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