رامي صبري يكشف مفاجأة جديدة بشأن أغانيه في 2020

كشف المطرب رامي صبري، عن مفاجأة جديدة لجمهوره بشأن أغانيه في 2020.

وصرح صبري، أنه قرر الابتعاد عن طرح ألبومات جديدة وسيكتفي بالأغاني السينجل، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها أن الجمهور محتاج يسمع مطربه المفضل طول العام.

وتابع صبري، أن التحضير للألبوم يأخذ منه فترة كبيرة، لذلك يطرح ألبوم كل عامين ، موضحا أن طرح أغنية سينجل أهم من الألبومات حاليا.

يذكر أن أخر أعمال رامي صبري، كانت أغنية «حياتي مش تمام»، وحققت نجاحا كبيراً في مصر والوطن العربي.

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