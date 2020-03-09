عرض فيلم "مستكة وريحان" في نادي سينما أسيوط السبت

يواصل نادي سينما أسيوط، الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، فعالياته يوم السبت القادم الموافق 7 مارس.

ومن المقرر خلال الفعالية عرض فيلم "مستكة وريحان" للمخرجة دينا عبدالسلام.

وتدور أحداث فيلم "مستكة وريحان"، حول جاران هما "مستكة" أرملة مسلمة عمرها 70 عاما، و"ريحان" أرمل مسيحي 67 عاما، ويعيش كل منهما وحيدا بشقته، ولهما أبناء انشغلوا عنهما بحياتهم وزيجاتهم.

وعقب عرض الفيلم سوف تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، لمناقشة الفيلم مع الجمهور.

يذكر أن نادي سينما أسيوط سوف يقيمه المركز القومي للسينما شهريا.

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