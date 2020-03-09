فيديو: رعب كورونا يصل إلى كواليس التصوير... هذا ما فعله معتصم النهار



انتقل رعب فايروس كورونا إلى كواليس تصوير مسلسل " ما فيي ٢" حيث قام الفنان السوري معتصم النهار، بفحص درجات حرارة زميلاته قبل بدء تصوير أحد المشاهد، وخوفا من ان يتعاملن مع الموضوع بحساسية، قام بفحص نفسه، وأكد ان النتيجة جيدة، وحرارة الجميع طبيعية. كواليس مسلسل ما في Advertisements مسلسل "مافيي"، من بطولة معتصم النهار، فاليري أبو شقرا، أحمد الزين، نادين الخوري، بيار داغر، روزينا لاذقاني، زينة مكي، سينتيا صموئيل، وكارمن لبس، إلسا زغيب، جو طراد، نادين الخوري وناتاشا شوفاني.

يذكر ان فايروس كورونا يثير الرعب في كواليس الاعمال الرمضانية حيث يتخوف الممثلون من اي عدوى ويقومون بأخذ كافة الاحتياطات.

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