فيديو: نادية الجندي تلقن الساخرين من عمرها درساً قاسياً



ردت النجمة المصرية نادية الجندي على حملات التنمر التي تطالها، مبدية استياءها من التركيز الدائم على عمرها، والهجوم الذي تتعرض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كلما نشرت صورة لها بدت فيها أصغر سناً.

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وتحدّت منتقديها أن يحافظوا على لياقتهم البدنية عندما يصلوا إلى عمرها.



ونشرت الجندي مقطعا من حوارها مع جيسيكا عازر في برنامج الأحد منحكي على قناة MTV، تحدثت فيه عن محافظتها على لياقتها ورشاقتها واطلالاتها احتراما لجمهورها ولأنها قدوة بحكم مكانتها كواحدة من نجمات الفن.

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الفنانة ناديا الجندي



وانتقدت ظاهرة التنمر التي تطال النجمات الكبيرات في العمر جديدة ولم تكن تحدث في الماضي.

ناديا وجيسيكا عازار



وعلقت على ظاهرة التنمر عبر حسابها على موقع تويتر حيث كتبت: فعلا بقت ظاهرة غريبة، الفنان مالوش عمر ، من أمتى السن بقي سبه في جبين الإنسان.

أضافت: من أمتى السن بقي عيب، أنتقد أعمالي وليس سني، هو العمر بأيد الإنسان دي سنة الحياة معترضين عليها، بدل ما تنتقدوا خليكم في سني وعندكم اللياقة البدنية والشكل ده، الشاطر اللي شكله يبان أصغر من سنه.

