فيديو: اندلاع معركة بين ساندي وهنا الزاهد... هكذا بدأت وهكذا انتهت

وضعت المغنية المصرية ساندي نهاية للمعركة المشتعلة بينها وبين زميلتها الفنانة هنا الزاهد، والتي كانت قد انطلقت بعد إعلان ساندي أن لها الفضل في اكتشاف زميلتها من خلال فيلمها "خطة جيمي"، وهو ما أنكرته الزاهد مؤكدة أن محمد صبحي أول من اكتشفها في مسلسل يوميات ونيس.

فقد نشرت ساندي عبر حسابها على تويتر صورة لهنا الزاهد وعلقت عليها قائلة: لو هنفترض أن الفنان محمد صبحي اكتشفك كطفله فهعتبر نفسي اكتشفتك كمزة المزز .. أولا ما تزعليش من صراحتي أني زعلت منك هي مجرد صراحة في إجاباتي على الإعلاميين، ولست بحاجه لافتعال مشكلة، وإذا كنت بفتخر أني اكتشفتك كممثله فأنا بتكلم عن وقت شهرتك مش طفولتك وده من حبي.

هنا الزاهد تجاهلت تغريده ساندي الأخيرة، وأبقت على تصريحها الأول الذي جاء فيه: أنا بس عايزة أقول حاجة الأستاذ الكبير محمد صبحي هو أول من أدخلنى عالم التمثيل سنة 2009 مش حد تانى وكان شرف ليا وشكرا ونيس وأحفاده".

تعليق هنا الزاهد

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انطلاق المعركة

المعركة كانت قد انطلقت بين الفنانتين، لدى معاتبة ساندي لهنا الزاهد بسبب تصريحات الأخيرة في مقابلة لها بأنها نادمة على أول عمل قامت بالتمثيل فيه، والذي كان برفقة ساندي في فيلمها "خطة جيمي".

وقالت ساندي خلال حضورها ضيفة على برنامج "الجمعة في مصر"، إنها من اكتشفت هنا الزاهد، وأدخلتها لعالم التمثيل، موضحة: آخر حاجة شفتها لهنا الزاهد كانت بتقول إنه من الحاجات اللي وحشة أول عمل عملته، مع أن أول فيلم عملته كان فيلمي، وأنا من مكشتفى هنا الزاهد، أنا اللي طلعت هنا الزاهد أنها تمثل، هي كانت موديل، ولما شفها عجبتني وقلت لهم بتفكرنى برغدة، والبنت دي هتبقى حاجة، هي بتقول عشان شكلها مكنش حلو في الفيلم، هي طول عمرها جميلة، وأنا شايفة أنها فنانة بجد.

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تعليق ساندي

وأضافت الفنانة ساندي: هنا الزاهد كانت بتقول إن شكلها مكنش حلو في الفيلم، لكنها طول عمرها جميلة وأرى أنها فنانة بجد، ومباركتش ليا وهي مش مشغولة في الزواج خلاص بقالها كتير لكن عادي أنا مش زعلانة منها.