طرح المنتج ريتشارد الحاج أغنية سينجل للمطرب لؤي تحمل عنوان «بجيب في سيرتك»، عبر قناة موسيقى تي في على موقع يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر نادر عبدالله وألحان تامر عاشور وتوزيع محمد مصطفى، ميكس وماستر ماهر صلاح.
وتقول كلمات الأغنية: «لسه كنت بجيب في سيرتك، كنت بسأل ليه خسرتك، وانت جيت لما افتكرتك، كنت فين من زمان، يا حبيبي كلام في سيرك، لسه عايزك لسه فاكرك، احنا من بعض اتحرمنا، لما من بعض اتظلمنا، واتخاصمنا وطول خصامنا، روحي رايحة ليك».
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معروف أن ريتشارد الحاج طرح مؤخراً كليب «أنا مش مجروحة» للمطربة شيماء الشايب، عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب وهي من كلمات الشاعر خالد زكريا، ألحان عمرو عباس، توزيع روكيت.
يذكر أن عودة لؤي جاءت عقب عودة الفنان محمد محيي بأغنية سهرانين التي حققت نجاحاً كبيراً فور طرحها، خصوصاً مع طول فترة غياب محيي عن الساحة الفنية.
شاهدي الأغنية :
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عودة محمد محيي.. لؤي يعود لجمهوره بعمل فني جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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