عمرو عبد الجليل ينضم لأسرة فيلم الحارث

تعاقدت شركة سكوب للإنتاج الفني والسينمائي مع الفنان عمرو عبد الجليل؛ لينضم لأسرة فيلم «الحارث» إلى جانب النجوم أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأسماء جلال وعلى الطيب ونجوم آخرين سيتم الإعلان عنهم لاحقاً -طبقاً لما صرح به محمد نصار المشرف العام على الإنتاج، الفيلم يخرجه محمد نادر في أول أعماله الطويلة.

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ويضيف نصار أنه سيكون فيلماً مملوءاً بالإثارة والتشويق، وسيستعين في صناعته بخبرات من هوليود. وبدأ تصويره منذ عدة أسابيع وجارٍ تصويره حتى الآن. وأنهى نصار حديثه بأن الشركة لديها خطة إنتاج متنوعة خلال عام 2020، وأنهم حريصون على تقديم محتوى متميز قادر على المنافسة، وسيتم الإعلان عن باقي ملامحها تباعاً.

عمرو عبد الجليل ممثل مصري، من مواليد «7 فبراير، 1963»، بدأ حياته الفنية عام 1986، اشتُهر بأدواره الكوميدية وأدوار الدراما، في السينما المصرية.

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شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية منها مسلسل «الزوجة الثانية» بدور «عتمان العمدة»، في 2014 قام ببطولة الفيلم الكوميدي «سعيد كلاكيت». حتى عام 2015 شارك عمرو عبد الجليل في نحو 80 عملاً بين سينما ومسرح وتلفزيون، ثم توالت أعماله الفنية، وحقق فيلمه الأخير كازابلانكا نجاحاً كبيراً في مصر.

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