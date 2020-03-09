احمد إبراهيم: ما زلت أحب زوجتي الأولى وهذا موقف انغام منها

أصدر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم منذ دقائق بياناً يرد فيه على مهاجميه بعد نشره رسالة رومانسية لزوجته الأولى.

وقال إبراهيم في منشوره الجديد مشيراً إلى أنغام: «الست دي أنا بحبها والكل يعلم، ولا أقبل أي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، إحنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا، وشوهتوا حبنا، وعكننتم علينا، وحتى هذه اللحظة بتحللوا وتقرروا لنا، اتهام ليا وافتراء بالسعي للشهرة كما لو كنت مبتدئ، واتهام لها بخراب بيتي زوراً»، وأضاف إبراهيم: «النهارده مستحيل أستفزها أو أكون طرف ضدها أو ضد مصلحتها، وكلامي عن امتناني وتقديري لأم أولادي ودورها معاهم كررته في أكتر من لقاء مش أول مرة، ومستعد أبنيلها تمثال لتحملها هي الأخرى ضغوط رهيبة، وده لا يسيء لأنغام، بالعكس هي تحترم ده فيا، أنا وأنغام كنا سعداء لآخر لحظة رغم قسوتكم، وكنت ومازلت بشوفها الأجمل، ونجحنا نجاح ساحق في العمل كنت أتمنى تكراره، لو قدرنا البعد فمش هيغير من مشاعري حاجة، بالعكس هتزيد، واحترامي لها محفوظ، أكتر من ١٧ عام مميز في عملي محدش عرفني إلا بعد زواجي منها لأنها نجمة عظيمة لن تتكرر وجمهورها سندني كتير".

واختتم حديثه بقوله: «أتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عني للأسف لكنه مش هيغير من مشاعري وهعيش على ذكرياتنا الحلوة».

Advertisements

اقرئي ايضا : رانيا فريد شوقي تكشف عن أسلوب التربية الذي اتبعه والدها معها