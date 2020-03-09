رانيا فريد شوقي تكشف عن أسلوب التربية الذي اتبعه والدها معها

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي، أن والدها لم يتعامل معها هي وباقي شقيقاتها على أنه نجم، وأنه لابد أن يربيهم تربية منفتحة بحكم عمله كممثل.
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وأضافت رانيا، أن الفنان فريد شوقي، كان حريصاً كل الحرص على أن نحتك بكل طبقات المجتمع بكافة مستوياته الفكرية والاجتماعية حتى نتعلم منهم، وأوضحت أن هناك أشياء تعلمتها منه، وأولها احترام المواعيد والالتزام بكافة الوعود، واحترام الكبير، والاهتمام بكل ما هو أقل مني اجتماعيا وعلمياً.
وتابعت رانيا أنها تعلمت منه أيضاً «الجدعنة» والطيبة، والوقوف بجانب كل من يلجأ إليها، خاصة أن والدها كان يعد من كبراء المهنة، وكان دائماً يلجأ إليه الفنانون لحل مشاكلهم والوقوف بجانبهم في أزماتهم الخاصة.
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