نادين نجيم تقرر اعتزال الفن لهذا السبب

أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن عزمها اعتزال الفن قريباً، مؤكدة أنه بنسبة 90 % لن تتواجد على الساحة الفنية خلال العام المقبل، نظراً لرغبتها الشديدة في العناية والاهتمام بطفلها، بعيدًا عن الأضواء والشهرة التي أصبحت تصيبها بالملل، على حد قولها.

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وقالت نادين نجيم، خلال برنامج دبي كروز شو الذي تقدمه ميساء مغربي: «كل يوم بقول إني راح أترك المهنة، طول الوقت وأنا بقول هيك، عبالي أقضي أكثر وقت ممكن مع الأولاد أنا بحس بسلام وفرحة كثير كبيرة مع الأولاد، وكثير قربت فكرة إني أترك الفن، ويمكن بنسبة 90٪ ما أكون موجودة على الساحة العام القادم».

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وأضافت نادين: «ولادي بها العمر أنا بحاجة لهم وهم بحاجة لي، هم السعادة الحقيقة بعيداً عن السلبيات وعن فكرة السخافات اللي طول الوقت عم نسمعها، هايدي هي السعادة الحقيقية».

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