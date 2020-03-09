ساندي تحرج هنا الزاهد: «أنا اللي دخلت التمثيل» والأخيرة ترد

نشب خلاف غير مقصود بين المطربة ساندي والممثلة هنا الزاهد، حيث تحدثت ساندي بأحد لقاءاتها، وأكدت أنها هي التي اكتشفت هنا الزاهد، وقدمتها للساحة من خلال فيلم «خطة جيمي»، الذي كان من بطولة ساندي وإنتاج زوجها السابق.

وتسببت تصريحات ساندي في غضب هنا الزاهد، التي أكدت أن من اكتشفها هو الفنان محمد صبحي عام 2009 من خلال مسلسل ونيس، وأنه لا فضل لأحد عليها سوى صبحي، لترد عليها ساندي بطريقة راقية، وأكدت أنها تقصد اكتشافها لها، بعدما كبرت وليست عندما كانت طفلة، حيث أن صبحي قدم هنا الزاهد وهي طفلة وبعدها اختفت عن الساحة.

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وأضافت ساندي أنها تفتخر بذلك، ولا تقصد أي شيء سوى أنها سعيدة بأن هنا الزاهد أصبحت نجمة كبيرة

ومن المؤكد أن ما قالته ساندي هو الشيء الحقيقي، حيث أنها هي التي اكتشفت هنا الزاهد، بعدما شاهدتها بأحد الاعلانات التي كانت تعمل بها كموديل، وأصرت على مساندتها وتقديمها للساحة الفنية.



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