تسجيل صوتي لاحمد إبراهيم يكشف حقيقة انفصاله عن انغام.. هل خلعته؟!

أثار الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية، بعد نشره بوست على «إنستقرام» كتب فيه رسالة لزوجته الأولى وأم أولاده «في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي، عرفت قيمة ولاد الأصول».

بعدها نفى إبراهيم ما تردد حول طلاقه لأنغام بمنشور آخر، قال فيه: «الأساتذة الصحفيون اللي بيحاولوا يتواصلوا معايا آسف لعدم الرد.. أحب أوضح.. أنا انفصلت عن أم أولادي في أبريل 2019؛ احتراماً لرغبتها، ثم رجعتها غيابي لذمتي من مايو 2019؛ حفاظاً على استقرار أولادي».

وتحدث إبراهيم في المنشور عن الخلع بقوله: «مستحيل استغنى عنهم مهما تعرضت لضغط، حتى لو كلفني الأمر البعد.. حتى لو اتخلعت من أي طرف يخيرني بينه وبين أولادي.. مما فسره البعض بكونه تمهيداً للخلع» وأضاف: «هختار راحة أولادي مع حبي الكبير للطرف الغالي ده اللي ما زال هو الآخر على ذمتي.. وأقسم بالله لم يحدث أي انفصال حتى الآن.. لكن محدش عارف بكرة جايب إيه.. المهم راحة ولادي قبلي شخصياً.. كل ده يا جماعة عشان بوست تحية لأم أولادي نزلته في يوم المرأة العالمي».

ونشر الصحفي ربيع هنيدي على صفحته تسجيلاً صوتياً لأحمد إبراهيم ينفي فيه حدوث طلاق، مؤكداً أنه كتب رسالة لزوجته الأولى وأم أولاده، وهو أمر عادي.



Advertisements

شاهدي الفيديو :