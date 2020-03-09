حرص عدد من نجوم الفن والمشاهير على حضور حفل إنترناشونال فاشون أوورد IFA لأزياء ربيع وصيف 2020 في نسخته السابعة على التوالي، برئاسة الإعلامي أحمد عليوة، رئيس الاتحاد العربي للموضة، وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى المطلّة على النيل، بحضور نجوم الفن والمجتمع والمشاهير، منهم أمينة منيب، والفنانة عزة مجاهد. وقام الإعلامي أحمد عليوة بتكريم الفنان محمد رمضان، وتكريم مجموعة كبيرة من مصممي الأزياء من مصر والخليج، بحضور ضيف الشرف الدكتور أحمد عصام ماضي، ورجل الأعمال عامر أبوشاويش رئيس مجلس إدارة شركة شهد لمستحضرات التجميل والزيوت الطبيعية، ونخبة من مصممي الأزياء؛ من الجزائر شهير خطيب، محاسن حرز الله، إلهام خرباش، وسجى بلير، ومن المغرب سميرة إبراهيمي، ومن اليمن سماح سيف، وبحضور صفوة المجتمع، والقائم بأعمال سفارة المملكة المغرب، ووفد من اليمن، والجزائر. Advertisements وظهر خلال الحفل عدد من الموديلات التي يرتديها عارضات الأزياء، بعضها شمل كمامات الحماية من فيروس الكورونا، وهو الموديل الذي أثار إعجاب الكثير من الحضور.

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كانت هذه تفاصيل خبر كمامة سواريه للحماية من الكورونا.. أحدث ابتكارات مصممي الأزياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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