بهذه الصور عايدت النجمات يوم المرأة العالمي

احتفلت نجمات العالم العربي بيوم المرأة العالمي كل على طريقتها، من خلال أجمل الصور والعبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى جانب هاشتاغ يوم المرأة العالمي.

النجمة أصالة نصري نشرت هذه الصورة عبر انستقرام وعلقت عليها بالقول: " كلّ عام وأمّهاتي وأخواتي وبناتي وصديقاتي بخير وصحّة وقوّة وصبر وحكمة."

النجمة كارلا حداد نشرت صورتها عبر حسابها الخاص في انستقرام وكتبت تعليقاً: "في يوم المرأة العالمي ٨ آذار دائمًا و معًا نساء إلى الأمام ..يوم المرأة العالمي."

المدونة اللبنانية جويل مردينيان نشرت فيديو عبر حسابها في انستقرام وكتبت تعليقاً بالقول: " Happy International Women’s Day to all the great women out there May the next generation of Women become more and more powerful to lead the world and make it a better place for the future generations to come."

النجمة كارول سماحة نشرت أيضاً فيديو عبر انستقرام وعلقت عليه بالقول : " أنا..انا الحرة التي أبت أن تحكمها ورقة... ما زالت صالحة للحب... فالروح فالروح عذراء يا حمقاه بمناسبة يوم المرأة العالمي أستذكر معكم قصيدة المطلقة للشاعر علي المولى، هذا العمل الذي سأفتخر به دائما في مسيرتي الفنية، هو صرخة المرأة المطلقة والمستضعفة، واقع تعيشه شريحة كبيرة من النساء في معظم المجتمعات العربية..."

النجمة نادين نسيب نجيم نشرت هذه الصورة الجميلة لها عبر انستقرام وعلقت بالقول: " Starve your distractions feed your focus ! Happy women s day عيد المرأة العالمي! كل يوم وأنتِ العيد."

كما أن النجمة نيكول سابا نشرت صورة سيلفي لها عبر انستقرام وكتبت تعليقاً لمناسبة يوم المرأة العالمي بالقول: " Women Rule the world يوم المرأة العالمي."

الممثلة داليدا خليل نشرت صورتها عبر انستقرام وعلقت عليها بالقول: " استمدي قوتك بالصلاة وإيمانك برب العالمين."

سورياً النجمة هبة نور نشرت صورتها أيضاً عبر انستقرام وكتبت تعليقاً بالقول: " في يوم المرأة العالمي .. تحية لكل امرأة قامت بدور الأم والأب معاً وضحت بحياتها لأجل أولادها ... تحية لكل أم ..اخت .. جدة ... و أم شهيد ... تحية لكل رفيقة درب .. ومربية أجيال ... في يوم المرأة العالمي .. نعم للحرية و المساواة ..لا للعنف والإضطهاد ... كل عام والمرأة هي أساس المجتمع.. يوم المرأة العالم."

ونشرت النجمة نسرين طافش صورة معبرة عن نساء العالم وعلقت عليها بالقول: " جميلة بكل حالاتك و كيفما كنتي و مهما اخترتي مهما كان عمرك دينك معتقدك مهنتك اسمك لونك و هواياتك .. الاهم انك تعيشي حقيقتك الي بتخليكي تكوني سعيدة بسلام حب قوة حرية و وعي...يوم المرأة العالمي."

ولناحية فاشينيستات الموضة نشرت نور عريضة مجموعة صور لها وابنتها ووالدتها وجدتها وعبرت بالقول : " Lucky to be surrounded by those 3 in my life (my mama, my grandma and my little one...InternationalWomensDay ."

