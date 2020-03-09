الممثل الهندي ساهيل خطار يحذر من الاستهانة بفيروس كورونا الجديد

الإثنين 9 مارس 2020

حذر الممثل الهندي ساهيل خطار من الاستهانة بفيروس كورونا الجديد، مؤكدا أن اتباع طرق الوقاية المطلوبة هي السبب الأساسي في انتشاره.



وقال خطار وفقا لـ"العين الإخبارية": "أثناء سفري من مومباي لبنجلور وجدت الكثير من الأشخاص دون قناع واق ما جعلني أتخذ قرارا بتوعية الناس، فلا يجب الاستهانة بالفيروس لمجرد أنه لم يظهر بقوة".

وأضاف أن "الوقاية واتباع إرشادات النظافة الشخصية ستكون هي سلاحنا في التصدي لهذا الفيروس القاتل".

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وظهر الممثل الهندي في مطار بنجلور الهندي مرتديا القناع الطبي الواقي، ونشر صورته عبر حسابه على "فيس بوك، وكتب: "الوقاية هي صمام الأمان".

وينتظر خطار عرض فيلمه الجديد "83" المنتظر طرحه في 10 أبريل/ نيسان المقبل، حيث يشارك بطولته النجم رانفير سينج، ويقوم خطار بدور لاعب الكريكيت الشهير سيد كرماني.

والفيلم مصنف سيرة ذاتية تروي تفاصيل تتويج فريق الكريكيت الهندي ببطولة العالم عام 1983، حيث لقب هذا الجيل بـ"الجيل الذهبي"، ويجسد بطولته رانفيير سينج، ديبيكا بودكون وساهيل خطار ومن إخراج كبير خان.