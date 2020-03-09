زينة تكشف حقيقة إجرائها عملية نفخ شفاه

متابعة بتجــــــــرد: نشرت الفنانة المصرية زينة على حسابها على “إنستغرام” صوراً التقطت لها خلال جلسة تصوير جديدة. ولفتت من خلالها أنظار الكثير من المتابعين الذين أثنوا على جمالها وشبابها الدائم وأناقتها. إلا أن بعضهم رأى أن هذا يعود إلى إجرائها عمليات تجميل.

وكتبت إحدى المتابعات: “عاملة عملية نفخك لشفافك. للأسف طبيعي كان أحلى. الا يخلص مدته لا تعاوديه”.

وهو ما دفع الفنانة إلى الرد الفوري حيث كتبت: “مش عاملة حاجة والله العظيم، رفع وشي مبين كده بس حتى مكياج مش عاملة”.

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كما أرفقت الصور بالتعليق: “حياة يقودها عقلك عقلك. أفضل بكثير من حياة يقودها كلام الناس” محققة أكثر من 21 ألف إعجاب.

ويشار إلى أن الممثلة شاركت مؤخراً في فيلم “الفلوس” إلى جانب كل من النجم المصري تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد ومحمد سلام. وهو من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطي وقصة تامر حسني.

ويذكر أنها ما زالت تنتظر البت في القضية التي رفعتها مؤخراً ضد الفنان أحمد عز للحصول على نفقات ولديها التوأم زين الدين وعز الدين.