حسن الشافعي يحذر من عملية احتيال تحدث باسمه

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الملحن حسن الشافعي على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو مطول كشف من خلاله تفاصيل تعرض عدد كبير من الأشخاص لعملية احتيال، تم استغلال اسمه فيها مؤخراً.

وأوضح حسن من خلال الفيديو الذي نشره، أن شخصاً استغل اسمه وتواصل مع عدد كبير من الأشخاص برسائل؛ أكد فيها أنه يحضر لبرنامج جديد لاكتشاف المواهب، وعليه تفاعل معه بعض الأشخاص، وهو ما تسبب في مشاكل كبيرة له، وحذر الشافعي الجمهور من التواصل مع هذا الشخص.

كما أكد أنه تقدم ببلاغ للنائب العام واتخذ كل الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص، ولوقف عملية الاحتيال التي تمت بالفعل وتم استخدام اسمه بها.

يذكر أن آخر الأعمال التي شارك فيها الشافعي كان انضمامه للجنة تحكيم برنامج “أراب آيدول” والذي شارك فيها مع النجم راغب علامة والفنانة الإماراتية أحلام، حيث لم يستمر إلا موسماً واحداً اعتذر بعدها عن عدم الاستمرار، وكان آخر أعماله الفنية أغنية “مامي كوسة” التي لحنها للمطرب أحمد سعد وتم طرحها في كانون الثاني (يناير) الماضي.