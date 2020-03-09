قرار جديد من المحكمة في قضية سمية الخشاب وطليقها

متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن مسلسل النزاعات والأزمات بين الأزواج الفنانين الذين انفصلوا عن بعضهم لن ينتهي، حيث كانت آخر حلقات ذلك المسلسل النزاعات القضائية بين الفنانة سمية الخشاب وزوجها السابق الفنان أحمد سعد، حيث أمرت محكمة أسرة سيدي جابر بتأجيل دعوى النفقة المقامة من سمية ضد سعد.

وجاء قرار التأجيل لجلسة الرابع من نيسان (إبريل) المقبل، وذلك بعد تقديم الطرفين مستندات إلى هيئة المحكمة.

كانت الخشاب أقامت دعوى قضائية ضد طليقها أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومستحقاتها المالية خلال فترة زواجهما. وقدمت أوراقاً وتقارير طبية تثبت فيها تضررها مادياً ونفسياً وتعرضها للضرب على يده وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها. ورفضت سمية ومحامي سعد التصالح في القضية.

يذكر أن أحمد سعد كان قد حصل على حكم بحبس سمية الخشاب ثلاث سنوات في قضية شيك من دون رصيد أقامها ضدها بناء على تحريرها له شيكاً، إلا أن سمية عارضت على الحكم وسددت المبلغ المطلوب وهو ما أسقط الحكم ضدها.