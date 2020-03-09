فيديو لـ ميسي يرقص على “بنت الجيران” يحدث ضجة

متابعة بتجـــــــــرد: أثارت أغنية “بنت الجيران”، التي يغنيها مطربا المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، حالة من الجدل في العالم خاصة بعد تصدرها موقع ساوند كلاود كأثر الأغنيات استماعً في العالم، وهو ما دعا إلى ظهور نجوم عالميين كثيرين وهو يستمعون لها ويرقصون على نغماتها.

واستغل بعض رواد مواقع التواصل هذا الامر وقاموا بتركيب أغنية “بنت الجيران” على مقطع فيديو يظهر فيه النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، أثناء قيادة سيارته، ووضعوا على الفيديو صوت الأغنية بحيث يظهر أنه يستمع لها، وتم تداول الفيديو على مواقع التواصل.

يشار إلى أنه رغم قرار نقابة الموسيقيين بمنع أغاني المهرجانات ومحاولة حذفها من على “يوتيوب” إلا أن الأغنية حققت نسبة مشاهدات قياسية وصلت إلى أكثر من 200 مليون مشاهدة في أقل من ثلاثة أشهر، كما حققت نجاحاً كبيراً ليس في مصر وحدها ولا على مستوى الدول العربية ولكن على مستوى العالم ككل.