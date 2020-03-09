أحمد ابراهيم يعلن انفصاله عن أنغام: “حعيش على ذكرياتنا”

متابعة بتجـــــــــرد: بعد الضجة الكبير التي حصلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حسم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الجدل وأكد انفصاله عن زوجته النجمة أنغام.

ونشر صورة تجمعهما سوياً عبر حسابه على تطبيق “انستغرام” وعلق عليها برسالة طويلة قال فيها: “الست دي انا بحبها والكل يعلم ولا اقبل اي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، احنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا وحتى هذه اللحظة بتحللوا وتقرروا لنا، اتهام ليا وافتراء بالسعي للشهرة كما لو كنت مبتدئ واتهام لها بخراب بيتي زورا”.

وأضاف: “النهارده مستحيل استفزها او اكون طرف ضدها أو ضد مصلحتها، وكلامي عن امتناني وتقديري لأم اولادي ودورها معاهم كررته في اكتر من لقاء مش اول مرة ومستعد ابنيلها تمثال لتحملها هي الأخرى ضغوط رهيبة، وده لا يسيء لانغام بالعكس هي تحترم ده فيا، انا وانغام كنا سعداء لاخر لحظة رغم قسوتكم وكنت ومازلت بشوفها الأجمل، ونجحنا نجاح ساحق في العمل كنت اتمنى تكراره”.

وتابع: “لو قدرنا البعد فمش هيغير من مشاعري حاجة بالعكس هتزيد واحترامي لها محفوظ، اكتر من 17 عاماً مميزاً في عملي محدش عرفني الا بعد زواجي منها لانها نجمة عظيمة لن تتكرر وجمهورها سندني كتير”.

واختتم كلامه: “اتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللي اوله البعد عني للاسف لكنه مش هيغير من مشاعري وهعيش على ذكرياتنا الحلوة”.