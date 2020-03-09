خاص- داليدا خليل تعترف بحبها لأول مرة

في حلقة الأمس من مسلسل “سرّ”، حدثت تطورات كثيرة تصاعدية ومشوقة خاصة بعد نجاة النقيب جاد حرب (باسم مغنية) من محاولة القتل عقب الكمين الذي وضعه مهند (وسام حنا) لتحرير تاجر مخدرات خطير كان يتم نقله بالسيارة للتحقيق معه من قبل الشرطة.

وفي التفاصيل، اتصلت تالين (داليدا خليل) بـ جاد حرب (باسم مغنية) لتنبيهه من خطورة الطريق التي كان يسلكها مع موكب الشرطة وان هناك كمين يحضّر لهم لتحرير تاجر المخدرات لكن الوضع تطور وحصل اشتباك مسلح بين العصابة والشرطة اوقع عدداً من القتلى والجرحى.

في نفس الوقت، وصل وسام حنا الى منزل داليدا خليل وحصلت مشادة كلامية قوية جداً بينهما بعدما هدد وسام بقتلها في حال كانت هي من أبلغت “مغنية” بالكمين وفشل عملية تحرير تاجر المخدرات.

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وبعد ان استفز وسام حنا داليدا خليل كثيراً وأخبرها ان النقيب جاد حرب (باسم مغنية) قد يكون توفي في الكمين الذي رصده له، وحاول ان يعتدي عليها، إلا انها قاومته ورفعت السلاح بوجهه وهددته بأنها ستقتله في حال اقترب منها، وأعترفت له انها تحب باسم مغنية جداً وفي حال توفي في الكمين ستقتله أي وسام حنا.

نذكر ان داليدا خليل تتواجد في دبي منذ عدة أيام حيث تقوم بسلسلة من اللقاءات الاعلامية للحديث عن نجاح المسلسل الكبير ودور “تالين” على أن تعود غداً الى بيروت بحسب معلومات خاصة لـ “الخليج 365”.

مسلسل “سرّ” يضم نخبة من وجوه الدراما اللبنانية والسورية على رأسهم بسام كوسا، باسم مغنية، داليدا خليل، وسام حنا، فادي ابراهيم، رواد عليو، نتاشا شوفاني، نيكول طعمة، سامي أبو حمدان، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، جوي الهاني، أسعد رشدان، مايكل كبابة، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان، نيكول جوي فارس وسواهم. تأليف مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات. من إنتاج “ميديا هاوس بيكتشرز”.

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