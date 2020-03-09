يوسف وورد الخال يستذكران والدهما في يوم رحيله

في الذكرى الـ 33 على رحيله، استذكر كل من الفنانين يوسف وورد الخال والدهما الشاعر يوسف الخال وذلك بعدما قاما بنشر صورته كل واحد على حسابه على انستغرام، وأرفقاها بكلمات معبرة كل واحد على طريقته.

يوسف الخال وجه الى والده قصيدة جاء فيها: ‫٩ آذار١٩٨٧، ‫٣٣ سنة غياب من عمر المسيح.

“‫يا بيّي.. ‫إسمي إسمَكْ/‫دَمّي دَمّك/‫شَكلي متلَك/‫حروفي منَّك/‫إنتْ..إنتْ/‫و أكيد أنا أنا/‫بس قدّ ما طلُعتْ/‫وقَدّ ما كبِرتْ/‫بضَلّ صغير/‫قدّ الذَرّة بِترابكْ.”

أما ورد الخال كتبت: “ما كان في انا لو ما كان في انت.. بييّ… ٣٣سنة غائب، ولكن حاضر .. فينا، بفكر الناس الذين عرفوك، بورق الكتب… الذي لا يعرفني، أقول له انا ابنة الشاعر والأديب يوسف الخال ..فخري وتميّزي وقوّتي واستمراريتي…. (٩ اذار ١٩٨٧ ذكرى رحيل يوسف الخال )”.