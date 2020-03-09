أحمد إبراهيم يلمح لانفصاله عن أنغام.. ويعلق: "ذكرياتنا حلوة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ألمح الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، إلى انفصاله عن زوجته المطربة أنغام، بعد وصلة مديح في حقها ضد حملة التشويه التي تعرضت لها الأخيرة في الساعات الماضية إثر قيام الأول بالدفاع عن زوجته الأولى وأولاده؛ ما فسره المتابعون بأن المطربة تحرضه على الابتعاد عنهم.

ونشر إبراهيم صورة رومانسية تجمعه بأنغام وكتب منشورا مطولا عبر حسابه على"إنستغرام" يحمل دفاعا عنها وفي نهايته يشير إلى قرب الانفصال.

وقال إبراهيم في منشوره: "الست دي أنا بحبها والكل يعلم ولا أقبل أي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، إحنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتم حبنا وعكننتم علينا وحتى هذه اللحظة بتحللوا وتقرروا لنا، اتهام ليا وافتراء بالسعي للشهرة واتهام لها بخراب بيتي زورا".

وأضاف إبراهيم: "النهاردة مستحيل استفزها أو أكون طرفا ضدها أو ضد مصلحتها، وكلامي عن امتناني وتقديري لأم أولادي ودورها معاهم كررته في أكتر من لقاء مش أول مرة ومستعد ابنيلها تمثال لتحملها هي الأخرى ضغوطا رهيبة، وده لا يسيء لأنغام بالعكس هي تحترم ده فيا".

وتابع الموزع الموسيقى: "أنا وأنغام كنا سعداء لآخر لحظة رغم قسوتكم وكنت ومازلت بشوفها الأجمل، ونجحنا نجاحا ساحقا في العمل، كنت أتمنى تكراره، لو قدرنا البعد فا مش هيغير من مشاعري حاجة بالعكس هتزيد واحترامي لها محفوظ، أكتر من 17 عاما مميزا في عملي محدش عرفني إلا بعد زواجي منها لأنها نجمة عظيمة لن تتكرر وجمهورها ساندني كثيرا".

واختتم منشوره: "أتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عني للأسف لكنه مش هيغير من مشاعري وهعيش على ذكرياتنا الحلوة" وهو ما يفسر بأنه منشور وداعي.

وبالأمس فوجئ المتابعون بإلغاء النجمة المصرية أنغام متابعتها لزوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم على موقع إنستغرام، بعدما مدح زوجته الأولى ياسمين عيسى عبر حسابيه في إنستغرام وفيس بوك.

ونشر إبراهيم صورة لابنيه مع والدتهما الأولى موجها الثناء والشكر والتقدير لياسمين؛ لما فعلته من أجله على مدار سنوات زواجهما قبل دخول أنغام في حياته وإعلان زواجه منها.

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وعلق الموزع الموسيقي على الصورة قائلا: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللى صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول"، وأثنى عدد كبير من المتابعين لأحمد إبراهيم على تصرفه ووصفوه بالراقي.

ووصف أحمد إبراهيم زوجته ياسمين عيسى بـ"العظيمة" الأمينة التي حفظته في غيابه، ولوحظ من الرسالة استخدامه مصطلح "مراتي" وهو ما يحسم أمر عودتهما لبعضهما بعضا، دون الإعلان رسميا عن ذلك خاصة أن بوادر أزمة قد أثيرت في الفترة الماضية حول رفض ياسمين عيسى زوجته الأولى أن تنال لقب "ضرة" بشكل قاطع.

وفي حين خرحت تكهنات ترجح انفصالها عاد إبراهيم وأوضح :"الاساتذة الصحفيين إلي بحاولوا يتواصلوا معايا آسف لعدم الرد أحب أوضح انا انفصلت عن أم ولادي في ابريل 2019 احتراما لرغبتها ثم رجعتها غيابي لذمتي من مايو 2019 حفاظا على استقرار اولادي.

وأضاف الموزع: "مستحيل استغنى عنهم مهما تعرضت لضغط حتى لو كلمتي كلفني الأمر البعد حتى لو اتخلعت من أي طرف يخيرني بينه وبين أولادي هختار راحة اولادي مع حبي للطرف ده اللي ما زال هو الآخر على ذمتي".

وتابع: "وأقسم بالله لم يحدث اي انفصال حتى الآن لكن محدش عارف بكرا جايب ايه المهم راحة ولادي قبلي شخصيا .. كل ده يا جماعة عشان بوست تحية لأم أولادي نزلته في يوم المرأة العالمي".

يذكر أنه مرّ أكثر من عام كامل على زواج أحمد إبراهيم وأنغام.